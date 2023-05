“Dit is niet het einde, maar slechts het begin”: oppositieraadslid roept op tot actie na schietincident in Zellik

Mort Subite wint opnieuw prijzen op European Beer Challenge

Brouwer Alken-Maes is trots op de 15 medailles dat het binnenhaalde op de European Beer Challenge. Het Belgische biermerk Mort Subite viel met vier medailles in de prijzen. Mort Subite Kriek Lambic en Mort Subite Oude Kriek Lambic wonnen elk dubbel-goud in de categorie Fruit, terwijl Mort Subite Oude Geuze Lambic goud won in de categorie Geuze en Mort Subite Witte Lambic goud won in de categorie Fruit.