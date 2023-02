Dialectofoon komt nog één keer terug op zaterdag 22 april

Voetwegen worden met bordjes extra in de kijker gezet

Aan 21 voetwegen in Ternat zijn deze week 44 borden geplaatst door de provincie Vlaams-Brabant en het gemeentebestuur. Zo wil men de wegen zichtbaarder maken in het landschap. “De beste manier om buurt- en voetwegen te behouden en te waarderen, is ze veel te gebruiken”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (CD&V). “Voetgangers en fietsers weten via de naambordjes dat ze de weg mogen gebruiken. Bovendien trekken de bordjes de aandacht. Heel wat inwoners ontdekken zo zelfs nieuwe wegjes in hun eigen dorp.”