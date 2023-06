Deze bedrijven in uw regio gingen deze week failliet

Eén gewonde bij ongeluk na straatrace op Ring in Wemmel

Op de Binnenring in Wemmel is donderdagavond rond 23 uur een spectaculair ongeval gebeurd. Eén wagen, die volgens getuigen met een andere auto aan het racen was, raakte daarbij een vrachtwagen en een personenwagen. De bestuurder van die personenwagen, een vrouw uit Asse, werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Het slachtoffer was vrijdagmiddag weer thuis, meldt het parket Halle-Vilvoorde.