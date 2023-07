Deze bedrijven in het Pajottenland gingen deze week failliet

Heemkundi­ge Kring De Faluintjes vertelt geschiede­nis van poeliers

Heemkundige Kring De Faluintjes lanceert een nieuwe publicatie over poeliers in de Faluintjesstreek. Over een periode van ruim tweehonderd jaar verdienden talrijke gezinnen uit de Faluintjes hun dagelijks brood met deze stiel.