Dertigeer krijgt 36 maanden cel voor rol in cannabisplantage: “Uit geldnood op aanbod ingegaan”

De plantage werd op 9 maart opgerold in een loods in het centrum van Asse. De politie vermoedde al enige tijd dat de loods gebruikt werd om een plantage te huisvesten, en dat vermoeden werd alleen versterkt toen het gebouw onderzocht werd met een warmtecamera. Toen de politie het gebouw binnenviel, trof ze achter een valse wand drie professionele kweekruimtes aan met in totaal 1.260 oogstrijpe cannabisplanten. In de loods bleek, achter een afgesloten deur, ook een woongedeelte aanwezig, waarin een 32-jarige man verbleef. Die probeerde nog op de loop te gaan, maar werd op een aanpalend terras opgepakt. Hij had een geladen pistool op zak. “Hij had geen job en geen inkomen in Albanië toen hij het aanbod kreeg om hier voor een plantage te zorgen”, pleitte zijn advocate bij de behandeling. “Hij zou daar rijkelijk voor vergoed worden en is uit geldnood op het aanbod ingegaan. Hij heeft zijn les geleerd en zal zich niet meer met dergelijke praktijken inlaten. Ik vraag een gevangenisstraf met uitstel.” De rechtbank ging niet op die vraag in en legde de man een effectieve gevangenisstraf van 36 maanden op.