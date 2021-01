Dertig bewoners geëvacueerd na rookontwikkeling in woonzorgcentrum

De hulpdiensten kwamen iets na 16 uur massaal ter plaatse omdat het niet meteen duidelijk was of er effectief brand was uitgebreken. “Ook het medisch interventieplan werd opgestart", zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Dertig bewoners van de getroffen verdieping werden in het rusthuis zelf geëvacueerd. Als gemeentebestuur troffen we voorbereidingen om het cultureel centrum Den Horinck eventueel in te richten als opvanglocatie maar dat was uiteindelijk niet nodig.” De brandweerploegen van Vlaams-Brabant West en Brussel hoefden uiteindelijk niets te blussen. De kamers waar rook hing werden wel grondig verlucht. Later vanavond zullen alle bewoners wellicht snel opnieuw naar hun kamer kunnen.