Delhaize zet deurwaarder en politie in: blokkade distributiecentrum Zellik van de baan

De filterblokkade die door vakbonden en personeelsleden sinds woensdagnamiddag opgetrokken was aan het distributiecentrum Delhaize in Zellik, is vanochtend rond 9 uur opgeheven. Delhaize schakelde een deurwaarder en de lokale politie in. De site is vrijgemaakt en de supermarktketen hoopt de opgelopen vertraging in het beleveren van de winkels zo snel mogelijk weg te werken, klinkt het bij Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.