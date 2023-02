Deel van Raymond Pelgrimslaan zit morgen tijdelijk zonder kraantjeswater

Broeder­school evacueert 255 leerlingen na bommelding: 13-jarige uit Lennik gearres­teerd

De leerlingen van de lagere school in de Hendrik Placestraat in Groot-Bijgaarden zijn maandagnamiddag naar huis gestuurd. Een beslissing die werd genomen in overleg met de politie nadat er op het secretariaat een dreigtelefoon was binnengelopen. Volgens het parket gaat het om 13-jarige uit Lennik. De leerlingen zullen dinsdag via afstandsonderwijs les krijgen.