Dealer krijgt 8 maanden cel “Broer gebruikt meer dan ik”

Dilbeek Man blijft rondrijden zonder de verplichte examens af te leggen: “Hij moest dringend zijn paarden gaan eten geven”

D. had pech toen hij op 12 juni vorig jaar geflitst werd met 76 kilometer per uur in de bebouwde kom in Dilbeek. Bij controle bleek dat de man rondreed zonder de examens afgelegd te hebben die opgelegd werden bij een veroordeling door de politierechter. Bij een controle enkele maanden later was het opnieuw prijs.

23 november