De Metinas hoopt volgende week duidelijkheid te hebben over pop-up: “De steun die we intussen krijgen is immens”

AsseAnderhalve week nadat restaurant De Metinas op de Markt van Asse gedeeltelijk verloren ging in een brand staan de uitbaters aan de vooravond van een oplossing. “Volgende week zullen we met zekerheid kunnen zeggen of we starten met de pop-up”, klinkt het. “We zijn al voor tachtig procent zeker.” Intussen werd ook een crowdfunding opgestart die al meer dan 2.000 euro opleverde. Ook de brandoorzaak kon achterhaald worden.

In de nacht van 24 op 25 mei werd De Metinas getroffen door een drama. Buren sloegen rond 2.30 uur alarm en verwittigden de uitbaters toen de vlammen al door het dak van het gebouw sloegen. De vlammen en rook waren zelfs tot in Zellik te zien. De brand was ontstaan in de keuken op de eerste verdieping en sloeg vervolgens door naar de bovengelegen verdiepen en dus ook het dak. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde het labo en een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak te achterhalen, maar door de slechte stabiliteit kon het gebouw niet worden betreden. “Maar intussen is er wel duidelijkheid”, vertelt Wendy Windey van De Metinas. “Het staat vast dat het om een kortsluiting gaat. We konden de opnames van de bewakingscamera’s naar een specialist brengen die alles kon recupereren. Op de beelden is duidelijk te zien hoe er rond 2 uur brand uitbreekt in vrieszaal, een zaal op het gelijkvloers met een vijftal diepvriezers. Uiteindelijk is ook te zien dat er rond 2.40 uur gestart werd met blussen. De brand heeft zich dus een veertigtal minuten kunnen ontwikkelen, wat zeer lang is. Het is ook een opluchting om te weten dat het niet crimineel is, want dat konden we ook niet onmiddellijk uitsluiten.”

Met Wendy en haar man Frederic Antonissen gaat het intussen beter. “We moeten wel verder, he”, zegt ze. “De ene dag gaat het beter dan de andere. Het moeilijkste was wel het weekend. En daarnaast ontvangen we ook nog elke dag telefoons van oudere mensen met de vraag of ze kunnen reserveren. Niet iedereen is dus op de hoogte dat er brand is geweest.”

Pop-uprestaurant

De steun die de uitbaters ontvangen is wel enorm. “Intussen werd ook al een crowdfunding opgestart door twee goede vriendinnen en de verpleegster van mijn grootouders”, knikt Wendy. “En op minder dan 24 uur tijd zitten we al aan meer dan 2.000 euro. Klanten, kennissen, vrienden en collega’s deden al een bijdrage. Het geld gaan we gebruiken voor onze pop-up.” Met het idee voor een pop-up kwamen de uitbaters enkele uren na de brand al de proppen. “We zijn het ons gezin en de gezinnen van onze zestien personeelsleden verschuldigd om te blijven vechten”, klonk het toen. En over die pop-up is intussen al meer zekerheid. “Volgende week gaat er veel meer zekerheid zijn”, verklapt Wendy. “Maar het is al voor tachtig procent zeker. Het pand dat we voor ogen hebben bevindt zich evenwel niet op de Markt, maar wel in Asse. Met het geld van de crowdfunding zullen we de keuken aankopen, de muren een likje verf geven, tafels en stoelen voor de zaal kopen enzovoort. Ons personeel blijft intussen technisch werkloos, op uitzondering van iemand die aan de slag gegaan is bij een andere horecazaak. De rest kan niet wachten om te beginnen schilderen. We hopen midden juli of begin augustus te openen. Volgende week zal er over deze pop-up dus meer nieuws zijn.”

LEES OOK