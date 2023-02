De Lijn voorziet nieuwe stelplaats op bedrijventerrein van Mollem: “Opleidingscentrum Syntra zal tegen 2025 verhuizen”

De huidige stelplaats aan de Stationsstraat in Asse moet verlaten worden omdat ze te klein is geworden. Ze is bovendien door een wijziging van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan niet langer in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. In afwachting van een nieuwe locatie heeft De Lijn een vergunning gekregen voor de huidige stelplaats tot 2027. De Lijn laat weten dat ze daarom al enige tijd aan het zoeken is naar een nieuwe locatie, maar dat was allesbehalve makkelijk. Zo moest de nieuwe site niet alleen groter zijn, een geschikte vorm hebben, planologisch inpasbaar en vergunbaar zijn. Om de dienstverlening kostenefficiënt te houden moest de nieuwe site ook nog eens binnen een bepaalde afgebakende zone gelegen zijn. Daarom werd de zoektocht beperkt tot het bedrijventerrein Mollem Z.5.

Syntra verhuist

Na een lange zoektocht in samenwerking met het bestuur van Asse, viel het oog uiteindelijk op de site van opleidingscentrum Syntra, die in 2025 plant te verhuizen. In afwachting daarvan kan De Lijn alvast alle voorbereidende stappen nemen. Eens Syntra verhuisd is, zal De Lijn er alles aan doen om de verhuizing van de oude naar de nieuwe site zo snel mogelijk te laten verlopen. “Met de aankoop van de site ‘Syntra’ op de Assesteenweg zal De Lijn zich blijvend vestigen in onze gemeente”, laat Koen Van Elsen (CD&V), burgemeester van Asse weten. “We vroegen al langer naar een hervestiging van de stelplaats in de Stationsstraat. Dus de keuze is in volledige transparantie en overleg met ons genomen. De plaats kort bij de industriezone en onze eigen werkliedencentrale is ideaal als vestigingsplaats en als uitvalsbasis voor de drukke lijnen die Asse passeren.”

Ondanks de verhuis van Syntra Asse, zal het centrum haar opleidingsaanbod niet afbouwen, zo verzekert campusdirecteur Danny Verbeyst. “Een aantal van de in Asse lopende opleidingen zullen geherlocaliseerd worden naar de andere campussen van Syntra Midden-Vlaanderen. Voor een aantal opleidingen kijken wij er naar uit deze te laten plaatsvinden in samenwerking met onze collega’s van Syntra-Brussel. Maar ook in een nauwe samenwerking met een nog te realiseren Mastercampus Vlaams Brabant, waar we in partnership met de VDAB onze intrek zouden nemen. Een gelijkaardige oefening maken wij momenteel ook in Oost-Vlaanderen.”

