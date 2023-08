De Kleine Wereld start nieuw schooljaar met nieuwe directeur

OPROEP. De Eiffelto­ren van Asse behouden of toch gaan voor een restaura­tie?

De Sint-Martinuskerk van Asse verloor in februari 2022 haar grandeur nadat stormen Eunice en Franklin grote delen van de dakbedekking te pletter lieten storten. Om veiligheidsredenen moest de volledige bekleding van de torenspits verwijderd worden, waardoor sinds maart vorig jaar enkel een kale metalen constructie boven op de kerk prijkt. Inwoners doopten de constructie om tot Eiffeltoren van Asse en onmiddellijk waren velen voor het idee gewonnen om alles te laten zoals het is. Intussen werd zelfs al een onlinepetitie opgestart om de toren te behouden. Het gemeentebestuur daarentegen is altijd vastberaden geweest om voor een herstelling en restauratie van de kerk te gaan. De kostprijs wordt geraamd op net geen miljoen euro. Maar wat vindt u nu zelf, beste lezer? Moet het gemeentebestuur de plannen van de herstelling en restauratie verderzetten? Of wordt alles beter gelaten zoals het nu is? Misschien ziet u nog een ander alternatief?