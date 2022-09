Cultuurcentrum De Meent nodigt Jong Talent uit op hun podium

Het collectief MORE DOGS (vijf jonge theatermakers) brengt REAL BOYS, een voorstelling die in 2021 geselecteerd werd voor het Nederlandse en Vlaamse Theaterfestival. REAL BOYS is (een poging tot) een bombastische musical over Pinokkio. Eigenlijk is het eerder ‘The making of’ van diezelfde musical. De voorstelling ontspoort in een groots swingend popconcert. Een overrompelende ervaring waar de energie en het spelplezier van afspat. De voorstelling zal plaatsvinden om 20.15 uur. Tickets via www.demeent.be of aan de balie.