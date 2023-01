Brouwerij Eylenbosch laat na 30 jaar opnieuw 1.000 hectoliter lambiek rijpen (en mag zich lid noemen van HORAL)

Derde adem

Iconische brouwerij

“De burelen van Eylenbosch zijn gevestigd in het oude brouwershuis van de familie De Keersmaeker in Kobbegem”, vertelt Erik De Keersmaeker. “Sinds 2019 maakt Klaas alle lambiek eigenhandig in de brouwinstallatie van De Troch in Wambeek. De lambiek laten we rijpen in de vierkantshoeve van Hof van Piemont in Zellik. Binnenkort zullen we ook lambiek opslaan in het iconische Eylenbosch-gebouw aan de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Onze eerste flessen Oude Geuze werden twee jaar geleden voorgesteld. De drie jaar oude Lambiek die verwerkt werd in de blend van de Oude Geuze die nu op de markt is, is nog afkomstig van een collega-lambiekbrouwer. De eerste Eylenbosch Oude Geuze gestoken met honderd procent lambiek van Eylenbosch is voorzien in de lente van dit jaar.” De totale lambiekvoorraad van Eylenbosch bedraagt op dit ogenblik meer dan 1.000 hectoliter. Die ligt te rijpen in een 280 eiken vaten van 225 liter, 110 van 500 liter en 21 foeders van 4.000 tot 5.000 liter.