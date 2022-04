Broers in clinch: werkstraf van 90 uur

G..C. runde vroeger met zijn broer een transportbedrijf. Dit werkte niet goed en dus besloten ze elk hun weg te gaan. Toen C. in maart 2020 hoorde dat een werknemer van hem naar het bedrijf van zijn broer was overgestapt sloegen zijn stoppen door. In enkele whatsappberichten bedreigde hij de bewuste werknemer en zijn broer. “Ik maak jullie kapot”, klonk het. Bovendien deed hij nog eens hetzelfde in het bedrijf van zijn broer te Asse. De politie werd opgebeld en zij konden de man even later intercepteren. Hij bleek enkel twee laders en een kogel op zak te hebben. Een dag later meldde een buurtbewoner dat hij op straat een geweer had gevonden. De man bleek dit weggegooid te hebben na zijn bezoekje aan zijn broer. Omdat hij een jaar geleden al veroordeeld werd voor slagen en verwondingen bevond hij zich in een staat van wettelijke herhaling. “Die veroordeling was ook al een gevolg van problemen in zijn transportbedrijf. Bovendien is er maar een periode van 1 jaar tussen die feiten en de feiten waarvoor hij vandaag terechtstaat. Ik pleit dan ook de opslorping. Indien u van oordeel bent dat er nog een bijkomende straf nodig is vraag ik u om een werkstraf te geven”, aldus zijn advocaat Jean-Christophe De Block.