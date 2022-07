Brand zet kledingbedrijf in lichterlaaie

Schepdaal Demir wil fietscul­tuur in Vlaams-Bra­bant versterken (en daar moet Remco Evenepoel bij helpen)

Remco Evenepoel uit Schepdaal moet één van de gezichten worden van een nieuwe campagne waarbij de Vlaamse regering Vlaams-Brabant in the picture wil plaatsen als wielerprovincie. “Met ‘Jong Koersgeweld’ moet wielerbeleving in de provincie naar een hoger niveau getild worden”, zegt Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Toerisme. Via Toerisme Vlaanderen investeert ze 820.000 euro in het project.

