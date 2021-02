Blondine (87) overlijdt vier uur na manlief Clement (90) ook aan corona: “Hun laatste dagen lijken tragische liefdesroman”

Haaltert/Aalst Tientallen oproepen voor waterover­last: Haaltert krijgt het zwaar te verduren

3 februari In Haaltert en zijn deelgemeenten kreeg de brandweer deze ochtend tientallen oproepen voor wateroverlast in verschillende straten. De situatie was het zwaarst in Lebeke in Denderhoutem en de Edestraat in Haaltert. Op die laatste locatie moest de brandweer ook zandzakken leggen om te voorkomen dat het water in garages zou binnenstromen.