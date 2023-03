Blokkade distributiecentrum Delhaize in Zellik weer opgeheven na tussenkomst politie: “Gedreigd om iedereen aan te houden”

De blokkade van het distributiecentrum van Delhaize in Zellik is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeheven nadat het bedrijf besliste om ‘in te grijpen’. Dat heeft een woordvoerder van Delhaize meegedeeld. Het doel van de actie was om te voorkomen dat de winkels vandaag bevoorraad worden. Zaterdag is immers de belangrijkste dag van de week voor de warenhuizen. Maar de politie besloot in te grijpen nadat de sfeer grimmiger werd.