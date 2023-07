Tatiana (28) uit Aalst is kandidate Miss België 2024: “Dansen heeft mijn leven gered”

Tatiana Marulanda Osorio (28) uit Aalst dingt mee naar het kroontje van Miss België 2024. Haar wieg stond in Colombia en toen ze vier was, werd ze geadopteerd door Belgische adoptieouders. Haar jeugd is niet altijd makkelijk geweest - en dat is nog zacht uitgedrukt - maar ze gelooft sterk in ‘women empowerment’. “Er moet meer over adoptie gepraat worden, zowel de goede als de slechte”, vindt ze.