Benefietevenement met Grootste Koor en kunstverkoop ten voordele van Syrië en Turkije

Gemeente Dilbeek zet in op fietsen en organi­seert eerste groot fietsevent ‘Pajot Gravel’

De gemeente Dilbeek zet maximaal in op een doeltreffend fietsbeleid, met het oog op een veilige fietsomgeving voor iedereen. In dat kader zet Dilbeek verschillende acties op touw om jong én oud aan het fietsen te krijgen. Eén van deze acties is de ‘Pajot Gravel’, die plaatsvindt op zaterdag 15 april, georganiseerd in samenwerking met Golazo Sport.