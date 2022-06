BELOOFD IS BELOOFD. Hoe zit het met de sportterreinen? En wat met de voetgangerstunnel?

asseDe bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Asse. Het bestuur beloofde om een nieuwe vrijetijdshotspot te voorzien in Zellik en om de scholen in Mollem en Krokegem een nieuw uiterlijk te geven. Waar het ene volop in de steigers staat, lijkt het andere deze legislatuur maar half te lukken. En hoe staat het met het sportaanbod in Asse?