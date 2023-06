Basisschool Sleutelbos kreeg gratis zonnecrèmedispenser voor speelplaats

Schepen Jean-Jac­ques De Gucht (Open Vld) over toekomst Tereos: “Eiland Chipka teruggeven aan de Aalste­naars”

Als het van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) afhangt, dan blijft het Eiland Chipka ook in de toekomst een industriegebied. Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is het daar zeker niet mee eens. “Het is het belangrijkste stadsvernieuwingsproject voor Aalst in deze eeuw”, zegt hij.