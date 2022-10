Asse zet professionele beveilig in op jeugdfuiven na incidenten: “Jongeren moeten veilig kunnen feesten”

Of het met de knaldrang na de coronacrisis te maken heeft weet niemand maar feit is wel dat er op jeugdfuiven in Asse in het voorjaar meer vechtpartijen gebeurden. Het gemeentebestuur wil niet dat het geweld verder escaleert en neemt daarom professionals onder de arm.

“Het is belangrijk dat jongeren veilig kunnen feesten in Asse en dat ouders hen met een gerust hart naar een fuif kunnen sturen”, zegt schepen van jeugd Johan De Rop (N-VA). “In het voorjaar merkten we helaas dat een aantal jongeren met minder goede intenties afzakten naar onze fuiven. We wilden snel ingrijpen en zochten samen met de jeugdraad naar oplossingen. Binnen de algemene vergadering in mei werd voorgesteld om een vaste bewakingsfirma aan te stellen. Door een dergelijke continuïteit kunnen ‘gekende amokmakers’ beter worden aangepakt en is een betere samenwerking met en rapportering aan politie en gemeente mogelijk.”

Nauwe samenwerking

Voor de beveiliging kiest men in Asse voor een bedrijf dat de gevoeligheden in de gemeente kent. De firma Vision Security uit Keerbergen stond al eerder in voor de veiligheid in ’t Jass en diende een voorstel tot samenwerking in. Vanaf 1 oktober zijn zij de vaste bewakingspartner voor jeugdfuiven op grondgebied Asse. “De verplichting is er zowel voor jeugdcentrum ’t Jass, als voor de publieke ruimte”, klinkt het. “Omdat de incidenten voornamelijk plaatsvinden bij jongere fuifgangers, geldt de samenwerking enkel voor fuiven met een gemiddeld doelpubliek jonger dan 30 jaar. De samenwerking geldt voor een jaar, wordt nadien geëvalueerd en kan verlengd worden. Er is ook een nauwe samenwerking met politiezone AMOW. Dankzij het e-venementenloket zijn ze op de hoogte van elke fuifaanvraag en kunnen ze indien nodig extra patrouilles inzetten. Daarnaast zal de politie ook extra inzetten op drugcontrole.”

Gewonden

De jongeren die keet komen schoppen zouden niet van Asse afkomstig zijn. Alleszins houdt de politie het fenomeen sterk in de gaten. In de zone AMOW, waartoe de gemeente Asse behoort, zijn er ook in andere gemeenten al vechtpartijen gemeld op plaatsen waar jongeren feest vierden. Tien dagen geleden nog zakten amokmakers af naar het jeugdhuis in Merchtem en vielen er zeven gewonden nadat de situatie uit de hand liep. De daders bleken afkomstig uit Wemmel. Ook in Merchtem werden daarom al extra maatregelen genomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.