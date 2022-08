Asse wil meer mensen op de fiets en verloot geschenkbon onder sportievelingen

Zellik Handschoe­nen doen inbreek­ster de das om: 18 maanden cel

Een 23-jarige vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, omdat ze betrokken was bij een inbraak in Zellik, een deelgemeente van Asse. De vrouw zelf beweert dat ze niet actief deelnam aan die inbraak, maar omdat haar DNA werd aangetroffen in enkele handschoenen die bij de feiten werden gebruikt, geloofde de rechtbank haar versie niet. Een kompaan van de vrouw, die ook bij de feiten betrokken was, werd bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel.

12 augustus