Asse ontwaakt onder een laag sneeuw: feeërieke beelden, maar ook verkeersellende

Ook in Asse draaide het verkeer in de soep. Onder meer op de Edingsesteenweg en in de Nieuwstraat was het stapvoets aanschuiven. Wie deze ochtend op tijd vertrokken was kon onderweg wel genieten van feeëriek beelden onderweg. Op sommige plekken, zoals bijvoorbeeld in het Waalborrepark, kan je even wegdromen tijdens een winterse wandeling. Wie nog van de sneeuw wil genieten moet snel zijn, want vermoedelijk zal de dooi vanaf het begin van de namiddag zal de dooi zijn werk beginnen doen.