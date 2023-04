Asse neemt deel aan Vlaams Kampioenschap Tegelwippen om gemeente te ontharden

KIJK. Aalsters herenhuis uit 1894 staat te koop voor 550.000 euro: “Compleet met authentiek rococo-interieur”

Het gebeurt niet elke dag in Aalst dat er een herenhuis uit 1894 op de markt komt. In de Dendermondsesteenweg staat het huis van de familie De Jonghe-Lanckman te koop en het interieur zal fans van erfgoed en rococo zeker bevallen. “Het kant dat hier geproduceerd werd, is verkocht tijdens de Wereldtentoonstelling.”