Asse neemt deel aan Nacht van de Duisternis op zaterdag 8 oktober

Nieuwerkerken 32-jarige Aalstenaar onder invloed van alcohol en drugs aangehou­den nadat hij zich verschans­te in woning

Een 32-jarige man uit Nieuwerkerken is aangehouden nadat hij zich afgelopen weekend had verschanst in zijn woning in Nieuwerkerken bij Aalst. De man verwondde eerst zijn familie die daarna kon ontsnappen en sloot zich dan op in zijn woning en weigerde nog naar buiten te komen. Het speciale politieteam van Aalst kon uiteindelijk de man overmeesteren.

8:51