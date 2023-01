As(se)tablieft is geld waard: gezinnen krijgen gratis rol gft-zakken

Aalst Voormalig gebouw van FOD Financiën is nu stijlvolle horecazaak: “’Het kadaster’ vonden we een toepasse­lij­ke naam”

‘Het kadaster’ is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt, maar het is ook de nieuwste horecazaak van Aalst. In het voormalige gebouw van de FOD Financiën aan het Keizersplein kan je vanaf maandag terecht voor een glaasje bubbels, cocktail of koffie, maar ook voor een bord stoofvlees of spaghetti.

6 januari