ANPR-camera’s worden niet meer ingezet bestemmingsverkeer af te dwingen

AsseGedaan met GAS-boetes voor het negeren van het ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ dat automatisch vastgesteld werd via de verschillende ANPR-camera’s. Daar kwam veel protest tegen omdat tal van inwoners en zelfstandigen een boete in de bus kregen. Daarnaast was het voor velen een huzarenwerkje om een route uit te stippelen die je geen boete opleverde. Oppositiepartij ZellikRelegem-Volk is tevreden: “De collateral damage was te groot”, zegt fractieleider Erik Beunckens.

De slimme camera’s werden geplaatst naar aanleiding van de werken op de N9 tussen Vaal en Langestraat. “Het doel was telkens om de gedurende de looptijd van de werken de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de nabijgelegen woonwijken te verzekeren”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). Het concept was simpel. Reed je van een straat die uitgeeft op de N9 maar waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten dan passeerde je twee slimme camera’s. Was de tijd tussen de passages te laag dan kreeg je automatisch een boete. Sommigen ontvingen dus een GAS-boete terwijl ze in de bewuste straten dienden te leveren, iets in de bus moesten steken of iemand kwamen ophalen of afzetten. Het aanvechten van de boete resulteerde vaak in een negatief antwoord.

“De voorbije weken evalueerden we samen met Haviland en de lokale politie grondig het ANPR-systeem”, gaat Van Elsen verder. “Het is duidelijk dat de ongewenste neveneffecten van het gebruik van deze camera’s niet langer te verantwoorden viel in functie van de reden waarvoor we ze gebruiken. Daarom zullen de ANPR-camera’s op de zuidelijke route niet meer ingezet worden voor controle op plaatselijk verkeer. Het gaat dan om zone Tenberg, Bekkerzeel en de centrumzone van Asse.”

Zwaar vervoer

Wel zullen de camera’s nog gebruikt worden voor het verbaliseren van doorgaand verkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton. “Het is de bedoeling dat het doorgaand verkeer en zwaar vervoer steeds de hoofdwegen en omleidingen gebruikt”, zegt Van Elsen. “Daarom blijft dit wel een zone voor plaatselijk verkeer en blijft de signalisatie hiervoor aanwezig, maar de controles hierop verlopen dus niet meer via de ANPR-camera’s. Onze uitgangspunten blijven dezelfde: veilige schoolomgevingen en schoolroutes, beschermen van de zwakke weggebruiker waarbij we zoveel als mogelijk conflicten tussen auto’s en trage weggebruikers willen voorkomen, doorgaand verkeer én zwaar vrachtvervoer op de gewestwegen houden én een maximale bereikbaarheid van het centrum.”

Op de noordelijke omleidingsroute die via zone Langestraat, Keesdal, Lindendries, Bergveld enzovoort tot Vaal gaat blijft de controle op doorgaand zwaar vervoer behouden. Daarom blijven de camera’s actief tot het einde van de werken. Bestemmingsverkeer +3.5T zoals leveringen, busdiensten, landbouwvoertuigen kunnen dus nog steeds.

Nieuw mobiliteitsplan

De komende maanden wordt een globaal plan voor het hele grondgebied onderzocht en uitgerold om de snelheid in de deelgemeenten en gehuchten waar de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gedrang komt, te verlagen tot 30 km/u. De invoering van deze zone 30 wordt gekoppeld aan een handhavingsplan dat nog uitgewerkt dient te worden. “Nieuwe mobiliteitsmaatregelen vragen tijd: enerzijds om eraan te wennen, anderzijds om de sterktes en zwaktes te kunnen inschatten”, weet de burgervader. “We zullen deze maatregelen opnieuw evalueren en bijsturen waar en wanneer dit nodig blijkt.”

Oppositiepartij ZellikRelegem-Volk is tevreden. “Het is goed dat de botte hakbijl is weggevallen”, zegt hij. “De collateral damage bij de inwoners was te groot.”

