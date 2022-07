Amateuristische inbrekers krijgen tot 4 jaar cel: “Overmeesterd door bewoner”

Het trio had in de nacht van 2 op 3 november ingebroken in een reeks woningen in Asse. Daarbij hadden ze vaak een raam of deur geforceerd om zich toegang te verschaffen tot de woning, waarna ze die doorzochten. Op verschillende plekken moesten ze zonder buit afdruipen, maar elders konden ze wel onder meer laptops buitmaken. Daarbij lieten ze her en der vingerafdrukken en schoensporen achter. In twee woningen kwamen ze ook oog in oog te staan met een bewoner, waarna ze die bedreigden. De lokale politie was na de eerste feiten gealarmeerd en kon in de omgeving één van de drie verdachten oppakken met een deel van de buit. Zijn twee kompanen zetten hun boevenpad echter voort en pleegden nog twee inbraken, de laatste in Dilbeek. In die laatste woning werden de twee inbrekers overmeesterd door de bewoner, die ook de politie verwittigde.