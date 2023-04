“Als Delhaize destijds zo’n politiemacht had opgetrommeld, was de Bende van Nijvel al lang opgerold”: opnieuw trekken werknemers naar distributiecentrum in Zellik

lotto volley league Mikkel Hoff en Lindemans Aalst staan in barrage­match tegenover Guibertin: “Iedereen wil Europees ticket binnenha­len”

De 3-2-zege in het laatste play-offduel tegen Menen leverde Lindemans Aalst de vijfde plaats én het thuisvoordeel in de barragewedstrijden op. De eerste opdracht met het oog op het laatste Europees ticket is de thuismatch van zaterdag tegen Guibertin.