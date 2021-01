Alle bewoners teruggekeerd naar hun kamer na brand in woonzorgcentrum Asse

AsseAlle bewoners van woonzorgcentrum Spanjeberg in Zellik, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Asse, zijn kunnen terugkeren naar hun kamer. Dat bevestigt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). Zondagmiddag rond 16 uur had er even een brand gewoed, maar de situatie was snel weer onder controle.

De hulpdiensten kwamen iets na 16 uur massaal ter plaatse omdat het niet meteen duidelijk was of er effectief brand was uitgebroken. “Ook het medisch interventieplan werd opgestart", zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Om 19 uur à 19.30 uur zijn alle bewoners mogen terugkeren naar hun kamer. 35 van de 88 residenten waren geëvacueerd in de ontmoetingsruimte van het centrum op verdieping -1. De bewoners van de bovenste verdieping konden tijdens het incident in hun kamer blijven. De brandweerploegen van Vlaams-Brabant West en Brussel hoefden uiteindelijk niets te blussen. De kamers waar rook hing werden wel grondig verlucht.

“Het verluchten van de ruimtes heeft enige tijd in beslag genomen”, zegt Van Elsen. “Maar ondertussen is alles opnieuw in orde. Alle metingen van de luchtkwaliteit gaven goede waardes aan, dus de bewoners zijn kunnen terugkeren naar hun kamer.”

Ventilator

De oorzaak van de brand was te wijten aan een technisch probleem in een ventilator. Daardoor was veel rookontwikkeling ontstaan in het gebouw, maar niemand van het centrum liep ademhalingsproblemen of andere complicaties op.

“Alle residenten zijn heel rustig gebleven tijdens het hele gebeuren. Doordat we het medisch rampenplan kort hebben afgekondigd, waren er veel hulpverleners aanwezig, onder andere ook van het Rode Kruis. Iedereen was in goede handen.”

Woonzorgcentrum Spanjeberg wordt beheerd door de groep Armonea. Er wonen 88 senioren.

Volledig scherm De ingang van woonzorgcentrum Spanjeberg. © Bart Kerckhoven