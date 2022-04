Aimé Adam kroont zich tot Belgisch kampioen karate

Dilbeek Wijkagent Frank ontving zo’n 150 mensen in zijn wijkbabbel­box

Niet minder dan 146 inwoners vonden in februari en maart de weg naar de wijkbabbelbox van de Dilbeekse politie. De zone had één van de pop-upcontainers ingepalmd waar wijkagent Frank Van Crombruggen inwoners op een laagdrempelige manier kon ontvangen. “We bekijken of we dit project in de deelgemeenten kunnen herhalen”, klinkt het.

12 april