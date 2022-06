Agnes en Hubert uit Asse zijn 50 jaar getrouwd

Asse Man in cel na neersteken Moldaviër

Een man die op 10 april een 45-jarige Moldaviër zou hebben neergestoken in Asse, zit al sinds 30 april in de cel. Op 2 juni moet de man opnieuw voor de raadkamer verschijnen, die zich dan moet buigen over zijn verdere voorlopige hechtenis. Meteen na de feiten was al een 21-jarige Roemeen opgepakt, maar die werd kort nadien vrijgelaten.

24 mei