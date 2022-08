Afbraak witte villa in Kravaalbos start maandag

wemmel Schaapjes op het droge bij bufferbek­ken. Zij staan in voor natuurlijk onderhoud van het waterbek­ken

Een kudde van twaalf koddige schapen onderhoudt de kaden van het waterbufferbekken in de E. Van Elewijckstraat in Wemmel. Ze komen af en toe gedurende een paar weken grazen om de natuur op de bermen in toom te houden. “Het is een win-win-win situatie”, aldus schapenhouder Cougnon.

30 juli