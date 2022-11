Afbraak van In den Oude Bareel: “Die bareel heeft er ook effectief gestaan”

AsseOp één van de drukste knooppunten van Asse neemt een kraan beetje per beetje één van de meest bekende dorpsgezichten van de gemeente weg. Het voormalige café In den Oude Bareel wordt samen met enkele andere panden afgebroken om plaats te maken voor appartementen. “Die bareel stond er honderden jaren geleden effectief en kwam tijdens de jaren veertig even terug”, klinkt het.

Het huidige gebouw dat op de hoek van de Kalkoven en de Prieelstraat wordt afgebroken dateert van 1958. Dat blijkt uit het boek van Jeroom Durnez over de herbergen in Asse, ons aangeleverd door Heemkring Ascania. De herbergen die er ooit te vinden waren kregen steevast de naam In den Ouden Bareel, De Bareel of De Oude Bareel mee. Het horecaverleden op die plek gaat immers terug tot in de jaren 1700, waar toen afspanning De Bareel aanwezig was. En die naam kwam niet toevallig. Van de N9 was indertijd nog geen sprake en de weg van Asse naar Dendermonde was via de huidige Prieelstraat. Vandaar ook dat het verlengde de naam Oude Dendermondsbaan kreeg. Maar aan die plek, waar momenteel Kalkoven en Prieelstraat kruisen, kwam dus Den Bareel dat dienst deed als afspanning én tolhuis. Mensen die met paard en kar naar Asse gingen dienden daar dus hun tol te betalen. Tijdens de jaren veertig plaatsten de Duitse bezetters overigens opnieuw een bareel op die locatie.

Durnez kon voor de gekende bewoners terugkeren tot het einde van de jaren 1800. “Zo hield Petrus De Schepper – Vanderbeken al zeker in 1874 Den Ouden Bareel open”, tekende Durnez op. “Dankzij de achternaam De Schepper kreeg de herberg in de volksmond ook de bijnaam ‘Bij Schipper’. De familieleden kregen ook die bijnaam zoals Jeanneken Schipper of Mieke Schipper.”

Uitbaters

In 1958 werd de oorspronkelijke De Bareel afgebroken en een nieuw gebouw kwam in de plaats. Dat gaat dus om het huidige gebouw dat tegen de vlakte gaat. De eerste openingsavond van de herberg in dat nieuwe gebouw vond met Kerstmis 1958 plaats. Jozef De Vos was toen uitbater, echtgenoot van ‘Jeanneken Schipper’ die een maand voor de heropening stierf. Na Jozef volgden Jean Pierre De Vos en Maria Delaere. Vanaf 1985 was Liliane Verboomen achter de toog te vinden en tussen juli ‘89 en maart ‘92 was André Dannau de uitbater. Op 24 april 1992 vond de officiële heropening door Jozef De Coster plaats. Nadien bleef het gebouw café en was het zelfs even een bordeel. De laatste bestemming van het pand was een Grieks restaurant, van 2014 tot begin 2019. Deze uitbaters verhuisden naar De Wijndruif. Sindsdien stond het pand leeg.

Appartementsgebouw

Het horecapand maakt samen met twee andere aanpalende gebouw plaats voor een appartementsgebouw. Wanneer de bouw daarvan kan starten is niet duidelijk. In 2019 verdwenen aan de overkant ook al tal van gebouwen om plaats te maken voor een groot appartementsgebouw.

