75-jarige valt kind van 14 jaar lastig: politie kan hem oppakken dankzij camera’s

Asse Verkeers­hin­der op Steenweg door werken aan riolering

18 augustus Er wordt eind augustus verkeershinder verwachten op de Steenweg in Asse door wegenwerken. Op de steenweg ter hoogte van het huisnummer 43 zal van 23 tot en met 27 augustus de rijstrook in de richting van Brussel afgesloten worden omdat er aansluitingen op de rioleringen moeten gebeuren. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Kattestraat en Nieuwstraat in de richting van de Nieuwstraat. Voor het verkeer komende van Aalst en Dendermonde in de richting van Brussel wordt een omleiding voorzien via Nieuwstraat, Bloklaan en Boekfos. Het verkeer vanuit Ternat richting Brussel wordt ook omgeleid via Bloklaan en Boekfos. De handelaars in de Nieuwstraat blijven bereikbaar.