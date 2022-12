3,2 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Asse raakten jullie in 2022 het meest: van de ‘spooklocomotief’ tot Marc Meert die de ING blokkeerde

Aalst Brand in vals plafond zorgt voor hevige rookontwik­ke­ling in meerdere woningen

In de Noordstraat in Aalst is dinsdagnamiddag een brand ontstaan aan een achterbouw van een woning. Die zorgde voor heel wat rookontwikkeling in de woning, en ook enkele aanpalende woningen. Gewonden vielen er niet, maar er was wel heel wat schade.

27 december