“15 seconden, zo lang heeft het geduurd”: buurtbewoners zien hoe neergeschoten man wordt ‘ontvoerd’ in Zellik

Politie en parket staan voor een raadsel, in Zellik bij Asse. Aan een appartementsgebouw in de Frans Thirrystraat werd in de nacht van zaterdag op zondag een man neergeschoten en meegenomen in een voertuig. Wie zijn de daders? Waarom heeft dit plaatsgevonden? Maar vooral, wie werd neergeschoten en is die man nog in leven? Enkele buurtbewoners zagen alles gebeuren en vertelden ons hun versie van het verhaal. “Bam! Bam! En dan was het weer stil... ”