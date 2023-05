12 brandweervrijwilligers ronden opleiding succesvol af

Aan het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding) in Asse hebben 12 brandweervrijwilligers dit weekend hun opleiding afgerond. Na bijna anderhalf jaar - ze begonnen in januari 2022 - sloten ze hun laatste opleidingsdag afgelopen zaterdag af. “In het begin pikte het toch wat, zo elke zaterdagochtend vroeg uit de veren. Maar dat veranderde al gauw in volle goesting om er hier in te vliegen. We zijn ondertussen allemaal goede vrienden - misschien zelfs een beetje familie - geworden”, getuigt een van hen. Reden genoeg om de helmen hemelwaarts te gooien en eens goed te gaan vieren! Zij gaan - of zijn intussen al - aan de slag in hun respectievelijke brandweerzones.