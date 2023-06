WEER. Vanochtend bewolking in As

Independer Je auto uitlenen aan je buren of vrienden: zo zit het met de verzeke­ring

Na een met (net iets te veel) drank overgoten zomers feestje vraag je je buren of vrienden of ze je met je eigen auto even thuis willen brengen. Of je laat je met je eigen wagen voeren door je bob. Maar is dat eigenlijk wel oké voor de verzekering, zomaar je auto uitlenen? Independer.be geeft advies.