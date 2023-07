WEER. Stevige buien met fors onweer in As vandaag

Na 200 jaar klinkt zeldzame pianoforte weer in kasteel Leut: “Het kasteel is van ons allemaal”

In Leut is zaterdag kasteel Vilain XIIII voor een tweede keer geopend voor de bezoekers. Deze zomer worden een aantal testcases uitgerold waaronder glamping in het kasteelpark. In 2024 moet het masterplan met een definitieve herbestemming worden voorgesteld. “We gaan voor beter toerisme, niét voor massatoerisme”, zei Zuhal Demir, minister van Toerisme (N-VA). Extra bijzonder is de eeuwenoude pianoforte die weer klonk.