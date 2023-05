WEER. Kans op helder weer in As vanochtend

Brasserie De Heylige in Oudsbergen voert rookverbod op buitenter­ras in: “De klanten zullen hier wel aan wennen”

Wie voortaan een bezoekje brengt aan brasserie De Heylige in Oudsbergen, laat best zijn of haar sigaret thuis. Zo voert zaakvoerder Jeroen Heylen als één van de weinigen in ons land zowel binnen als op het buitenterras een rookverbod in. Reden? “Gewoon niet appetijtelijk.”