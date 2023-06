WEER. Kans op helder weer in As vanochtend

Motor rijdt in op Limburgse triatleten in de Ardennen: drie gewonden

In Stavelot in de Ardennen is maandag een ernstig ongeval gebeurd. Een motorrijder reed in op een groepje van tien Limburgse triatleten. Dat meldt het Belang van Limburg. Drie triatleten werden met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.