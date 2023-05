WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in As vanochtend

Van Flora Vida tot Bloemke­pluk: bij deze 8 fleurige zaken zet je je mama in de bloemetjes op Moederdag in Limburg

Heb jij nog geen idee van wat je je mama cadeau wil doen op Moederdag? Misschien is een kleurrijk boeket of een origineel plantje dan wel iets voor jou. Van Flora Vida in Hasselt tot Bloemkepluk in Bilzen: bij deze 8 bloemisten in Limburg vind je een fleurig geschenk voor je mama.