WEER. Helder met enkele wolkenvelden in As vanochtend

“Je ziet zelfs welke boete je krijgt als je toch onder invloed vertrekt”: hoogtechno­lo­gi­sche alcoholcon­tro­les voor het eerst op Genk on Stage

Kan je al in je auto stappen om huiswaarts te keren, of wacht je toch nog even na dat laatste pintje? Dit weekend kan je het zelf gratis gaan testen op de Grote Markt tijdens ‘Genk on Stage’. Hoogtechnologische alcoholcontroles moeten bestuurders aanmoedigen om op een verantwoorde manier naar huis te gaan na een lange festivaldag. Wij gingen het systeem al even uittesten.