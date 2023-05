WEER. Helder met enkele wolkenvelden in As vanochtend

RESTOTIP. Marloo’s in Hasselt: “Dé pla­ce-to-be voor trendy en kraakverse gerechten in een hippe sfeer”

Wie vandaag een ontbijt- of lunchbezoekje aan Marloo’s in Hasselt brengt, wordt voortaan in de watten gelegd door een nieuwe eigenaar. Zo neemt Glenn Van Immissen (26) het roer over. Op de planning? Een opfrissing van de menukaart en nieuwe evenementen, maar telkens met liefde voor het huidige concept. “Een mainstream zaakje zal Marloo’s zeker niet worden", knipoogt Glenn. Wij proefden alvast met plezier.