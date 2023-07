“Vijf seconden later en ik stond hier nu niet meer”: eikenboom valt na rukwind op wagen van Raf

Ruben pakt uit met unieke elektri­sche brommers: “Ontdek de Maasvallei op de meest groene manier”

Deze zomer kan je de Maasvallei ontdekken via de belevingsroutes die Ruben Baenens aanbiedt via zijn concept e-Adventure. Het unieke aan zijn verhaal is dat je de tocht maakt op elektrische scooters met een wel zeer uniek model. “Dit zie je nog niet in Limburg rondrijden”, weet Baenens. Dankzij de zwaardere banden kan je ook over veldwegen rijden. Wij deden de test!