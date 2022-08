Verkeer tot oktober over één rijstrook op Boslaan (N75) richting As

AsMaandag zijn de werken aan het fietspad van de Boslaan (N75) richting As gestart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het fietspad vernieuwen vanaf de rotonde met de Nationaal Parklaan in Dilsen-Stokkem tot aan de brug over het oude Kolenspoor in As. Het einde van de werken wordt voorzien in oktober. Tot dan dient gemotoriseerd verkeer richting As over één rijstrook te rijden.

Het bestaande fietspad uit beton wordt volledig opgebroken en heraangelegd in asfalt. Het nieuwe fietspad zal twee meter breed zijn. Door de verbreding van het fietspad verdwijnt de pechstrook over de volledige lengte van de Boslaan, behalve ter hoogte van Sparrendal in Lanklaar. Het fietspad richting As aan de kant van het Stokkemerbos, tussen de Schoolstraat en de woonwijk Grote Homo, wordt straks een dubbelrichtingsfietspad. Zo ontstaat er via de Schoolstraat een uitwisseling tussen de Boslaan en de fietssnelweg As-Maaseik.

Het fietspad richting As zal tijdens de werken volledig onderbroken zijn. Fietsers rijden daarom tot oktober in beide richtingen over het reeds vernieuwde fietspad richting Lanklaar. Door de werkzaamheden zal het ook niet mogelijk zijn om de Schoolstraat in of uit te rijden. Voor fietsers is een omleiding voorzien via knooppunten 565 en 41, die loopt via de fietsersbrug aan Station As.

Ook voor gemotoriseerd verkeer wordt hinder voorzien. Voertuigen rijden tijdens de werken op de Boslaan richting As over één rijstrook aan de kant van de werfzone. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De bushaltes op de Boslaan blijven in dienst. Handelszaken waarvan de inrit grenst aan de Boslaan blijven tijdens de werken maximaal toegankelijk. Wanneer de aannemer voor de deur van een zaak werkt, is de toegang op werkdagen tijdelijk onderbroken. Het Sparrendal en de Heuvelsvenlaan blijven bereikbaar.

Meer info over de werken vind je hier.

