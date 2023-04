Vanochtend kans op redelijk helder weer in As

Aannemer die ‘brave burgers’ inschakel­de voor cannisplan­ta­ges veroor­deeld tot drie jaar cel: “Frappant dat zij zich lieten verleiden door geld”

Een aannemer uit Bree (47) verkocht MDMA en cocaïne en schakelde in 2019 de hulp van vrienden en familie in om een professionele cannabisplantage in Dilsen-Stokkem en een stekkenkwekerij in Maaseik op te zetten en uit te baten. Dat leverde ruim 400.000 euro illegale winst op. “De ogenschijnlijk brave burgers met een goede job ondergingen een zware mentaliteitswijziging”, benadrukte de aanklager.